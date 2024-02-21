Время на чтение: 9 минут

Кейс: медицинские услуги (заявки с контекстной рекламы по 215 руб.)

Если у вас бизнес в сфере медицинских услуг и нужны качественные заявки от потенциальных клиентов, то читайте эту статью до конца.

Клиент:

Стоматологическая клиника в Москве.

P.S. Замазал название, т.к. соблюдаю условия конфиденциальности

Проблемы:

Дорогие заявки, много нецелевых звонков. Не устраивала работа предыдущего подрядчика. Классическая история.

Решение:

В первую очередь провел экспресс-аудит. Изучил сайт, сравнил с конкурентами, проверил настройки рекламных систем.

Выявил некоторые недочеты по сайту: некликабельный номер телефона, отсутствие четкого призыва к действию, «водянистый» текст.

Реклама была настроена плохо. Много грубых ошибок в настройке, из-за которых рекламный бюджет сливался на нецелевой трафик.

Основные ошибки в следующем:

1) Нет минус-слов в поисковых кампаниях. Например: ключевая фраза «стоматологическая клиника». Без минусовки слова «реферат» привлекался трафик по запросу: «стоматологическая клиника реферат». Это нецелевая аудитория.

2) Ссылки не помечены UTM-метками. Это делает анализ в Метрике практически невозможным

3) Не заполнены вторые заголовки и описания к быстрым ссылкам. Из-за этого показы были не во всех трафаретах Яндекса. В результате урезанный охват и низкий CTR.

4) Не подключен колтрекинг. Без фиксации звонков собиралось мало данных для оптимизации рекламы.

5) Слишком широкое ГЕО. Бюджет ограниченный, но показы были по всей Москве. Лучше показываться преимущественно рядом со стоматологией, чтобы выиграть конкуренцию.

Проведя аудит, я приступил к полной перенастройке рекламных кампаний. Помимо классической связки «Поиск + РСЯ + ретаргетинг», я также настроил кампанию с баннером на поиске. У многих рекламодателей ее нет, что позволяет получать горячий поисковый трафик, но без огромной конкуренции в аукционе.

Баннер на поиске:

Объявления на поиске и РСЯ:

Также мы настроили аналитику и подключили коллтрекинг Callibri.

Результат:

Спустя 2 недели после запуска стоимость заявки снизилась в 1,5 раза. Практически исчезли нецелевые звонки. Заказчик доволен, реклама окупается, а я продолжаю вести рекламные кампании и удерживать стабильный поток целевых заявок.

Яндекс Директ

После перенастройки Яндекса, мы подключили также Google Рекламу. Здесь охват чуть поменьше, но реклама работает так же эффективно.

Google Реклама

Среднемесячные показатели:

Рекламный бюджет: 132 440 руб.

Клики: 5 137

Взвешенный CTR на поиске: 9,1%

Заявки: 616

Стоимость заявки: 215 руб.

Хотите так же? Буду рад помочь 🙂

Давайте обсудим ваш проект. Пишите в Телеграм